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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Штутгарт II
Зандхаузен - Штутгарт II: обзор матча 22 октября 2024
Зандхаузен
22.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт II
13'
E. Iwe
7'
M. Glück
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Штутгарт II
Замена
N. Kreuzer
️️️️
С. Штольце
88'
79'
Замена
D. Tritschler
️️️️
Т. Кастанарас
79'
Замена
C. Olivier
️️️️
L. Munst
69'
Замена
K. Amaniampong
️️️️
L. Reichardt
69'
Замена
F. Schumann
️️️️
L. Meyer
Замена
L. Wolf
️️️️
Б. Халими
65'
61'
Желтая карточка
Л. Мак
Замена
П. Грайль
️️️️
A. Mühling
46'
Замена
R. Meier
️️️️
D. Otto
46'
Желтая карточка
Б. Халими
41'
ГОЛ! 1:1!
E. Iwe
13'
11'
Желтая карточка
Т. Кастанарас
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Glück
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Штутгарт II
41
Стефан Дрляча
ВР
35
Michael Glück
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
27
Benjamin Boakye
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
13
Richard Meier
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
3
Christopher Olivier
ЦП
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
25
David Tritschler
ЦФ
3-3-1-4
21
26
3
6
11
Халими
14
22
Штольце
30
15
10
22
4-2-1-3
41
Дрляча
29
22
5
35
20
Мак
8
ди Бенедетто
8
9
Кастанарас
19
Фагир
27
22
Штольце
16
16
22
Штольце
11
Халими
21
21
11
Халими
15
18
Грайль
18
Грайль
15
10
13
13
10
22
39
39
22
5
3
3
5
8
3
3
8
9
Кастанарас
25
25
9
Кастанарас
Остались в запасе
Зандхаузен
Штутгарт II
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
1
Finn Bohmker
ВР
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Зандхаузен - Штутгарт II
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Леонидас Эксузидис
(Кастроп-Рауксель)
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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