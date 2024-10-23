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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Динамо Дрезден
Веен - Динамо Дрезден: обзор матча 23 октября 2024
Веен
23.10.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Дрезден
21'
Ф. Кайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Динамо Дрезден
90'
+4
Желтая карточка
V. Sapina
90'
+3
Замена
D. Kubatta
️️️️
C. Kammerknecht
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
89'
84'
Замена
J. Lemmer
️️️️
N. Hauptmann
84'
Замена
J. Oehmichen
️️️️
T. Menzel
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Ф. Хюбнер
83'
82'
Желтая карточка
A. Casar
77'
Красная карточка
S. Kutschke
Замена
I. Franjić
️️️️
Ф. Кайя
72'
71'
Замена
A. Casar
️️️️
L. Bünning
71'
Замена
R. Meißner
️️️️
C. Daferner
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Р. Йохансон
65'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Д. Фешнер
65'
58'
Желтая карточка
L. Bünning
Желтая карточка
Д. Фешнер
52'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайя
Пас отдал
Н. Бацнер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Динамо Дрезден
14
David Kubatta
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
3-1-2-1-4
19
Хюбнер
17
Карстенс
33
Лукенедер
6
Фешнер
20
Йохансон
11
25
Бацнер
16
28
14
Кайя
16
4-1-5
1
29
23
16
Хайзе
15
30
33
32
27
41
8
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
6
Фешнер
14
Кайя
7
7
14
Кайя
19
Хюбнер
15
15
19
Хюбнер
20
Йохансон
4
4
20
Йохансон
15
14
14
15
8
25
25
8
27
10
10
27
33
11
11
33
23
8
8
23
Остались в запасе
Веен
Динамо Дрезден
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
28
Sascha Risch
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Остались в запасе
28
Sascha Risch
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Веен - Динамо Дрезден
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
1 : 0
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Lars Erbst, Germany
Стадион:
Брита-Арена
Посещаемость:
6542 из 15295 зрителей (42%)
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