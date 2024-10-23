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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Арминия
Ганновер 96 II - Арминия: обзор матча 23 октября 2024
Ганновер 96 II
23.10.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Арминия
2'
J. Kania
42'
J. Kania
82'
J. Kania
88'
M. Biankadi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Арминия
Замена
M. Dammeier
️️️️
N. Engelbreth
89'
88'
ГОЛ! 0:4!
M. Biankadi
Пас отдал
M. Wörl
85'
Желтая карточка
J. Kania
85'
Замена
A. Becker
️️️️
J. Kania
82'
ГОЛ! 0:3!
J. Kania
Пас отдал
M. Corboz
Замена
Д. Видейра
️️️️
B. Westermeier
79'
76'
Желтая карточка
F. Hagmann
71'
Замена
F. Hagmann
️️️️
Л. Оппи
Замена
Т. Санне
️️️️
S. Marino
62'
58'
Замена
M. Wörl
️️️️
L. Kunze
58'
Замена
M. Biankadi
️️️️
Н. Саренрен-Баце
58'
Замена
M. Schroers
️️️️
I. Young
51'
Желтая карточка
Л. Оппи
Замена
М. Фрауендорф
️️️️
N. Stepantsev
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
J. Kania
Желтая карточка
S. Marino
36'
Желтая карточка
B. Westermeier
15'
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Kania
Пас отдал
Л. Оппи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
30
Лео Вайнкауф
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
22
Noah Engelbreth
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Julian Kania
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
4
Semi Belkahia
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
3-1-3-3
30
Вайнкауф
33
16
27
33
Вальбрехт
22
8
10
30
14
8
2-4-1-3
1
23
23
Оппи
14
8
Шрек
13
28
37
Саренрен-Баце
30
19
9
22
17
17
22
8
14
Фрауендорф
14
Фрауендорф
8
8
9
Видейра
9
Видейра
8
30
19
Санне
19
Санне
30
23
Оппи
2
2
23
Оппи
37
Саренрен-Баце
37
37
37
Саренрен-Баце
13
38
38
13
30
27
27
30
9
49
49
9
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Арминия
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Ганновер 96 II - Арминия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Эйленрайдштадион
Новости команд
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