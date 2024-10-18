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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Эрцгебирге
Вальдхоф Мангейм - Эрцгебирге: обзор матча 18 октября 2024
Вальдхоф Мангейм
18.10.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Эрцгебирге
32'
Т. Бойд
77'
К. Аразе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Эрцгебирге
90'
+2
Желтая карточка
S. Seitz
Желтая карточка
S. Abifade
89'
86'
Замена
W. Kallenbach
️️️️
M. Stefaniak
ГОЛ! 2:0!
К. Аразе
Пас отдал
S. Voelcke
77'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Т. Бойд
76'
76'
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Clausen
76'
Замена
S. Seitz
️️️️
R. Bornschein
67'
Замена
M. Burghardt
️️️️
P. Fallmann
Замена
S. Abifade
️️️️
M. Kobylanski
57'
Желтая карточка
J. Sietan
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
M. Kobylanski
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
18
M. Kobylanski
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Вальдхоф Мангейм
17
Samuel Abifade
ЦП
28
Minos Gouras
ЦП
7
Kennedy Okpala
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
22
Louis Lord
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
7
Sean Seitz
ЦП
45
Omar Sijarić
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
4-1-1-1-4
24
Клюнтер
2
18
41
Матрисиани
29
Файн
22
7
Шипноски
18
13
Бойд
21
1
4-1-5
1
23
46
26
28
21
34
9
14
13
20
18
17
17
18
13
Бойд
8
8
13
Бойд
28
21
21
28
9
7
7
9
21
45
45
21
34
18
18
34
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Эрцгебирге
28
Minos Gouras
ЦП
7
Kennedy Okpala
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
25
Тим Кипс
ВР
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
28
Minos Gouras
ЦП
7
Kennedy Okpala
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Эрцгебирге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
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85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
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5
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2021.09.11 14:38
1
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2
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2019.11.08 16:46
15
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
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2020.05.05 14:33
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