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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Арминия
Саарбрюккен - Арминия: обзор матча 06 октября 2024
Саарбрюккен
06.10.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Арминия
82'
Желтая карточка
M. Großer
Желтая карточка
П. Сонтхаймер
78'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
R. Neudecker
76'
74'
Замена
A. Becker
️️️️
J. Kania
74'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
M. Schroers
74'
Замена
M. Biankadi
️️️️
I. Young
69'
Желтая карточка
M. Schroers
Желтая карточка
Т. Шумахер
68'
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
S. Stehle
66'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
66'
63'
Замена
K. Mizuta
️️️️
L. Kunze
Желтая карточка
К. Брюнкер
61'
Желтая карточка
S. Stehle
60'
59'
Желтая карточка
I. Young
32'
Желтая карточка
Л. Оппи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
14
B. Uaferro
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Саарбрюккен
35
David Mutter
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
49
Andre Becker
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
3-2-3-2
13
Менцель
33
Шумахер
18
Бишсель
14
6
Сонтхаймер
5
Кран
25
7
31
9
9
Брюнкер
2-4-4
1
3
Феликс
23
Оппи
21
38
13
28
27
30
19
9
31
23
Цивейя
23
Цивейя
31
9
Брюнкер
39
39
9
Брюнкер
9
10
10
9
30
37
37
30
27
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
27
9
49
49
9
13
17
17
13
Остались в запасе
Саарбрюккен
Арминия
35
David Mutter
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
35
David Mutter
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Саарбрюккен - Арминия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Jarno Wienefeld, Germany
Стадион:
Людвигспаркштадион
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