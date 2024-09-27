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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Зандхаузен
Унтерхахинг - Зандхаузен: обзор матча 27 сентября 2024
Унтерхахинг
27.09.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Зандхаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Зандхаузен
90'
+6
Желтая карточка
J. Lewald
Замена
Б. Машиго
️️️️
S. Skarlatidis
90'
+5
Желтая карточка
S. Skarlatidis
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Штольце
Желтая карточка
L. Jastremski
90'
+2
90'
+1
Замена
A. Mühling
️️️️
D. Otto
83'
Желтая карточка
A. Fuchs
Желтая карточка
K. Heide
73'
Замена
T. Winklbauer
️️️️
V. Filip Zentrich
72'
72'
Замена
С. Штольце
️️️️
N. Kreuzer
57'
Замена
R. Meier
️️️️
E. Iwe
57'
Замена
П. Грайль
️️️️
Б. Халими
Желтая карточка
N. Ortel
49'
Желтая карточка
V. Filip Zentrich
45'
Желтая карточка
M. Stiefler
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
8
Dennis Waidner
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Зандхаузен
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
22
Timo Königsmann
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
38
Бойпело Машиго
ПВ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
22
Себастьян Штольце
ПВ
26
Jonas Carls
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
4-1-5
13
8
8
49
3
10
9
34
30
8
29
3-2-3-3
2
Гирдвайнис
26
16
3
21
14
11
Халими
8
10
30
22
30
38
Машиго
38
Машиго
30
8
11
11
8
11
Халими
18
Грайль
18
Грайль
11
Халими
16
22
Штольце
22
Штольце
16
10
15
15
10
14
13
13
14
Остались в запасе
Унтерхахинг
Зандхаузен
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
35
Dennis Gorka
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Унтерхахинг - Зандхаузен
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
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