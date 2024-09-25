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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Ганновер 96 II
Мюнхен 1860 - Ганновер 96 II: обзор матча 25 сентября 2024
Мюнхен 1860
25.09.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер 96 II
41'
П. Хобш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Ганновер 96 II
90'
+1
Вторая желтая
H. Matsuda
Замена
E. Muteba
️️️️
С. Козуки
84'
Желтая карточка
M. Wolfram
82'
74'
Замена
Д. Видейра
️️️️
R. Kalem
74'
Замена
N. Stepantsev
️️️️
M. Abdullatif
74'
Замена
J. Danquah
️️️️
M. Dammeier
Замена
M. Reinthaler
️️️️
П. Хобш
74'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
J. Guttau
73'
Красная карточка
Р. Шифферль
71'
Замена
M. Frey
️️️️
T. Deniz
63'
Замена
M. Wolfram
️️️️
Д. Филипп
63'
Желтая карточка
П. Хобш
56'
Желтая карточка
T. Deniz
48'
44'
Желтая карточка
M. Dammeier
ГОЛ! 1:0!
П. Хобш
Пас отдал
T. Deniz
41'
35'
Желтая карточка
H. Matsuda
31'
Желтая карточка
R. Kalem
21'
Замена
N. Engelbreth
️️️️
K. Brandt
3'
Желтая карточка
K. Brandt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
8
Давид Филипп
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
11
Eric Uhlmann
ЦП
7
Mustafa Abdullatif
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
17
Michel Dammeier
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
22
Noah Engelbreth
ЦП
30
Stefano Marino
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
8
Nick Stepantsev
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
11
Jorden Winter
ЦФ
4-1-2-2-1
11
2
4
37
Шифферль
39
5
Якобсен
36
17
8
Филипп
41
Козуки
34
Хобш
3-5-2
33
4
27
33
11
20
17
10
7
19
Санне
16
34
Хобш
16
16
34
Хобш
36
37
37
36
17
10
Шуберт
10
Шуберт
17
8
Филипп
30
30
8
Филипп
41
Козуки
7
7
41
Козуки
17
21
21
17
16
22
22
16
7
8
8
7
10
9
Видейра
9
Видейра
10
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Ганновер 96 II
1
Marco Hiller
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
30
Stefano Marino
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
11
Jorden Winter
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
30
Stefano Marino
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
11
Jorden Winter
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Мюнхен 1860 - Ганновер 96 II
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Martin Wilke, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
Новости команд
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Мюнхен 1860
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