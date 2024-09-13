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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Боруссия Дортмунд II
Зандхаузен - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 13 сентября 2024
Зандхаузен
13.09.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Дортмунд II
2'
J. Lewald
59'
D. Baumann
84'
D. Baumann
90+3'
F. Roggow
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Боруссия Дортмунд II
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
F. Roggow
86'
Замена
J. Butler
️️️️
M. Eberwein
ГОЛ! 3:0!
D. Baumann
Пас отдал
D. Otto
84'
Замена
Б. Халими
️️️️
A. Mühling
82'
Замена
R. Meier
️️️️
E. Iwe
76'
Замена
A. Fuchs
️️️️
L. Wolf
76'
72'
Замена
A. Foti
️️️️
B. Drakas
64'
Желтая карточка
M. Eberwein
62'
Замена
P. Göbel
️️️️
N. Jessen
62'
Замена
J. Paulina
️️️️
R. Elongo-Yombo
ГОЛ! 2:0!
D. Baumann
Пас отдал
E. Iwe
59'
Замена
D. Otto
️️️️
П. Грайль
57'
Желтая карточка
J. Lorch
50'
49'
Желтая карточка
F. Roggow
ГОЛ! 1:0!
J. Lewald
Пас отдал
С. Штольце
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
6
Jeremias Lorch
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
22
Себастьян Штольце
ПВ
15
Alexander Mühling
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
15
Ben Huning
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
13
Franz Roggow
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Зандхаузен
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
1
Leon Klußmann
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
3-3-2-3
26
3
21
14
6
21
18
Грайль
22
Штольце
22
30
15
4-4-2
31
Острзински
49
Люрс
18
20
15
46
Азхил
20
Хеттвер
14
13
27
39
21
8
8
21
15
11
Халими
11
Халими
15
14
13
13
14
18
Грайль
10
10
18
Грайль
20
17
17
20
27
26
26
27
14
31
31
14
39
27
27
39
Остались в запасе
Зандхаузен
Боруссия Дортмунд II
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
1
Leon Klußmann
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
1
Leon Klußmann
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Зандхаузен - Боруссия Дортмунд II
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Felix Wagner, Germany
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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