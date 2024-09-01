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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Энерги
Веен - Энерги: обзор матча 01 сентября 2024
Веен
01.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Энерги
42'
Т. Гоппел
77'
Ф. Кайя
64'
T. Cigerci
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Энерги
90'
+5
Желтая карточка
T. Thiele
Замена
E. Taffertshofer
️️️️
T. Gozusirin
86'
83'
Замена
R. Hajrulla
️️️️
F. Kusić
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайя
Пас отдал
Ф. Карстенс
77'
70'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Y. Möker
Замена
Р. Йохансон
️️️️
Т. Гоппел
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
T. Cigerci
Замена
Д. Фешнер
️️️️
О. Киомурцоглу
59'
46'
Замена
M. Pronichev
️️️️
M. Krauss
ГОЛ! 1:0!
Т. Гоппел
42'
8'
Желтая карточка
F. Kusić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
20
Phil Halbauer
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Веен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
3-1-2-1-4
17
Карстенс
33
Лукенедер
9
Гоппел
14
Киомурцоглу
11
7
25
Бацнер
16
28
16
4
1-2-5
40
19
5
21
27
7
10
35
28
14
Киомурцоглу
6
Фешнер
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
9
Гоппел
20
Йохансон
20
Йохансон
9
Гоппел
11
23
23
11
21
6
Хофманн
6
Хофманн
21
19
9
9
19
35
42
42
35
Остались в запасе
Веен
Энерги
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Веен - Энерги
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Леонидас Эксузидис
(Кастроп-Рауксель)
Стадион:
Брита-Арена
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2025.08.27 23:43
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2025.08.27 20:35
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