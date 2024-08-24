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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Арминия
Рот-Вайсс - Арминия: обзор матча 24 августа 2024
Рот-Вайсс
24.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Арминия
90'
Желтая карточка
L. Kunze
82'
Замена
L. Schneider
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
J. Kaparos
80'
78'
Замена
J. Kania
️️️️
A. Becker
78'
Замена
K. Mizuta
️️️️
M. Wörl
77'
Желтая карточка
S. Russo
67'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
M. Biankadi
67'
Замена
S. Russo
️️️️
С. Шрек
Замена
E. Voufack
️️️️
E. Çelebi
52'
47'
Желтая карточка
С. Шрек
Желтая карточка
J. Ríos Alonso
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
38
Marius Wörl
ЦП
28
Christopher Lannert
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
49
Andre Becker
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
10
Томас Айсфельд
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
21
Stefano Russo
ЦП
43
Henry Obermeyer
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
4-1-1-5
26
4
Шульц
14
23
7
26
Мюзель
1
79
8
33
70
2-5-1-2
1
3
Феликс
23
Оппи
28
14
13
37
8
Шрек
38
19
49
26
19
19
26
8
10
Айсфельд
10
Айсфельд
8
3
Феликс
23
23
3
Феликс
8
Шрек
21
21
8
Шрек
37
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
37
49
9
9
49
38
17
17
38
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Арминия
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
43
Henry Obermeyer
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
43
Henry Obermeyer
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Рот-Вайсс - Арминия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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