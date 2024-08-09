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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Энерги
Динамо Дрезден - Энерги: обзор матча 09 августа 2024
Динамо Дрезден
09.08.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Энерги
27'
S. Kutschke (П)
31'
T. Menzel
78'
R. Meißner
90+1'
Ф. Хайзе
7'
P. Halbauer
12'
T. Cigerci
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Энерги
ГОЛ! 4:2!
Ф. Хайзе
Пас отдал
J. Oehmichen
90'
+1
Желтая карточка
J. Oehmichen
88'
83'
Замена
R. Hajrulla
️️️️
M. Pronichev
Замена
L. Bünning
️️️️
T. Menzel
82'
Замена
J. Oehmichen
️️️️
N. Hauptmann
82'
80'
Желтая карточка
J. Shcherbakovski
ГОЛ! 3:2!
R. Meißner
78'
75'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
J. Putze
74'
Желтая карточка
T. Thiele
Желтая карточка
Ф. Хайзе
66'
63'
Замена
J. Shcherbakovski
️️️️
P. Halbauer
Замена
C. Daferner
️️️️
S. Kutschke
61'
Замена
V. Sapina
️️️️
О. Батиста Майер
56'
ГОЛ! 2:2!
T. Menzel
Пас отдал
J. Lemmer
31'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
S. Kutschke
27'
26'
Желтая карточка
M. Pronichev
12'
ГОЛ! 0:2!
T. Cigerci
7'
ГОЛ! 0:1!
P. Halbauer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
8
Aljaž Casar
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
8
Joshua Putze
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Динамо Дрезден
15
Dennis Duah
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
8
Jan Shcherbakovski
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
3-3-4
1
15
29
16
Хайзе
10
7
Батиста Майер
30
8
11
27
8
1-2-5
40
19
8
21
4
20
10
42
28
8
23
23
8
27
25
25
27
7
Батиста Майер
41
41
7
Батиста Майер
30
33
33
30
8
6
Хофманн
6
Хофманн
8
20
8
8
20
42
9
9
42
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Энерги
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
35
Maximilian Krauss
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
35
Maximilian Krauss
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Динамо Дрезден - Энерги
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Felix Prigan, Germany
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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