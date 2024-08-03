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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Оснабрюк
Зандхаузен - Оснабрюк: обзор матча 03 августа 2024
Зандхаузен
03.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Оснабрюк
90+3'
E. Iwe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Оснабрюк
ГОЛ! 1:0!
E. Iwe
90'
+3
90'
+1
Замена
Э. Энгельхардт
️️️️
Й. Звартс
Замена
A. Fuchs
️️️️
П. Грайль
84'
Замена
М. Пинк
️️️️
D. Baumann
83'
78'
Замена
Л. Мулай
️️️️
J. Wulff
Замена
E. Iwe
️️️️
D. Otto
76'
Замена
L. Wolf
️️️️
Б. Халими
76'
Замена
A. Mühling
️️️️
Т. Мацеевски
64'
Желтая карточка
Б. Халими
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
31
Jonas Weik
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
11
Бесар Халими
ЦП
6
Jeremias Lorch
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
22
Себастьян Штольце
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Lars Kehl
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
33
Timo Beermann
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Зандхаузен
30
Luis Idjaković
ВР
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
23
Aday Ercan
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
68
Brian Beyer
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
3-2-2-4
21
31
26
11
Халими
6
18
Грайль
22
Штольце
20
Мацеевски
1
10
30
3-1-3-3
26
7
Айдини
4
25
Виманн
26
Гнаасе
22
8
Теше
10
29
10
Звартс
33
10
14
14
10
11
Халими
21
21
11
Халими
18
Грайль
8
8
18
Грайль
30
32
Пинк
32
Пинк
30
20
Мацеевски
15
15
20
Мацеевски
10
14
Мулай
14
Мулай
10
10
Звартс
18
Энгельхардт
18
Энгельхардт
10
Звартс
Остались в запасе
Зандхаузен
Оснабрюк
30
Luis Idjaković
ВР
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
33
Philipp Lambert
ЦП
13
Richard Meier
ЦФ
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
23
Aday Ercan
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
30
Luis Idjaković
ВР
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
33
Philipp Lambert
ЦП
13
Richard Meier
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
23
Aday Ercan
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Зандхаузен - Оснабрюк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Martin Speckner, Germany
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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