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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Ганновер 96 II
Эрцгебирге - Ганновер 96 II: обзор матча 03 августа 2024
Эрцгебирге
03.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер 96 II
9'
M. Stefaniak
22'
M. Bar
15'
Т. Санне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Ганновер 96 II
Замена
C. Hayri Özkan
️️️️
M. Stefaniak
90'
+3
Желтая карточка
M. Pepic
85'
83'
Замена
J. Winter
️️️️
M. Momuluh
83'
Замена
S. Busch
️️️️
Т. Санне
79'
Желтая карточка
М. Безушков
76'
Желтая карточка
F. Göttlicher
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Bar
73'
Замена
Д. Фабиш
️️️️
E. Majetschak
73'
69'
Замена
K. Brandt
️️️️
M. Ndikom
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Clausen
65'
59'
Замена
M. Abdullatif
️️️️
M. Dammeier
49'
Желтая карточка
M. Dammeier
40'
Желтая карточка
Т. Вальбрехт
Желтая карточка
A. Barylla
37'
Желтая карточка
M. Burghardt
34'
ГОЛ! 2:1!
M. Bar
Пас отдал
K. Jakob
22'
15'
ГОЛ! 1:1!
Т. Санне
ГОЛ! 1:0!
M. Stefaniak
Пас отдал
E. Majetschak
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
14
Monju Momuluh
ЦП
17
Michel Dammeier
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
19
Том Санне
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
99
Erik Emmerich
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
6
Can Hayri Özkan
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Ганновер 96 II
21
Jacob Danquah
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
7
Mustafa Abdullatif
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
9
Sean Busch
ЦФ
11
Jorden Winter
ЦФ
4-1-5
1
23
26
21
46
21
13
15
34
14
20
3-1-3-3
33
4
33
27
33
Вальбрехт
14
17
17
Безушков
28
29
19
Санне
21
7
7
21
34
6
6
34
13
20
Фабиш
20
Фабиш
13
15
9
9
15
17
7
7
17
28
16
16
28
19
Санне
9
9
19
Санне
14
11
11
14
Остались в запасе
Эрцгебирге
Ганновер 96 II
22
Louis Lord
ВР
99
Erik Emmerich
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
21
Jacob Danquah
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
99
Erik Emmerich
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
18
William Kallenbach
ЦФ
Остались в запасе
21
Jacob Danquah
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Эрцгебирге - Ганновер 96 II
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Леонидас Эксузидис
(Кастроп-Рауксель)
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
Все
Эрцгебирге
Ганновер 96 II
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
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2020.05.05 14:33
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2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
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