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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Саарбрюккен
Мюнхен 1860 - Саарбрюккен: обзор матча 02 августа 2024
Мюнхен 1860
02.08.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Саарбрюккен
71'
P. Schmidt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Саарбрюккен
83'
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
S. Stehle
Замена
T. Deniz
️️️️
M. Wolfram
74'
73'
Замена
R. Neudecker
️️️️
Э. Кран
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
П. Хобш
72'
Замена
M. Frey
️️️️
T. Kloss
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
P. Schmidt
Пас отдал
C. Rizzuto
66'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
Замена
M. Schröter
️️️️
Д. Филипп
55'
47'
Желтая карточка
Э. Кран
33'
Желтая карточка
C. Rizzuto
Желтая карточка
Т. Якобсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
18
Tim Kloss
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
8
Давид Филипп
АП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
10
Kasim Rabihic
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
36
Tunay Deniz
ЦП
37
Marlon Frey
ЦФ
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Саарбрюккен
42
Philip Fahrner
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
3-1-2-1-3
11
2
4
37
Шифферль
5
Якобсен
18
17
8
Филипп
30
34
Хобш
21
3-2-2-3
13
Менцель
8
Зейтц
4
Сонненберг
33
Шумахер
6
Сонтхаймер
5
Кран
19
Василиадис
7
9
9
Брюнкер
10
8
Филипп
17
17
8
Филипп
30
36
36
30
18
37
37
18
34
Хобш
10
Шуберт
10
Шуберт
34
Хобш
5
Кран
31
31
5
Кран
9
10
10
9
9
Брюнкер
39
39
9
Брюнкер
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Саарбрюккен
1
Marco Hiller
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
42
Philip Fahrner
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Остались в запасе
42
Philip Fahrner
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Мюнхен 1860 - Саарбрюккен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Konrad Oldhafer, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
Новости команд
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2023.12.06 22:33
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2023.11.03 22:49
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