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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Академия Пушкаша
Залаэгерсег - Академия Пушкаша: обзор матча 09 ноября 2024
Залаэгерсег
09.11.2024, суббота, 15:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
4 : 2
Завершен
Академия Пушкаша
31'
G. Mim
33'
B. Kiss
35'
Y. Croizet
68'
Y. Croizet
41'
П. Стронати
74'
A. Favorov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Академия Пушкаша
90'
+1
Замена
K. Mondovics
️️️️
J. Levi
Замена
B. Balazs
️️️️
B. Kiss
90'
Желтая карточка
B. Kiss
86'
82'
Желтая карточка
К. Масейрас
Замена
D. Németh
️️️️
Y. Croizet
81'
74'
ГОЛ! 4:2!
A. Favorov
Пас отдал
У. Ниссила
ГОЛ! 4:1!
Y. Croizet
68'
62'
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
R. Szolnoki
46'
Замена
J. Puljic
️️️️
J. Plsek
46'
Замена
У. Ниссила
️️️️
М. Сойсало
41'
ГОЛ! 3:1!
П. Стронати
Пас отдал
J. Levi
ГОЛ! 3:0!
Y. Croizet
Пас отдал
S. Medgyes
35'
ГОЛ! 2:0!
B. Kiss
33'
ГОЛ! 1:0!
G. Mim
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Залаэгерсег
44
Martin Barbarics
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
67
Bakti Balazs
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
Академия Пушкаша
24
Barna Pál
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
1
Tamás Markek
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
3-5-2
22
41
Эвангелу
23
4
Варконьи
8
18
10
97
6
15
8
3-3-1-3
91
19
18
Надь
22
23
Масейрас
6
Дуарте
94
Стронати
20
Сойсало
14
23
10
10
67
67
10
33
33
15
97
97
15
10
77
77
10
20
Сойсало
16
Ниссила
16
Ниссила
20
Сойсало
22
20
20
22
23
21
21
23
Остались в запасе
Залаэгерсег
Академия Пушкаша
44
Martin Barbarics
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
24
Barna Pál
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
44
Martin Barbarics
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
Остались в запасе
24
Barna Pál
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Залаэгерсег - Академия Пушкаша
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
11
Офсайды
1
4
Количество передач
389
602
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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