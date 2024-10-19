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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - МТК
Дьошдьер - МТК: обзор матча 19 октября 2024
Дьошдьер
19.10.2024, суббота, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
0 : 2
Завершен
МТК
2'
М. Косновски
42'
R. Molnár
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - МТК
89'
Замена
Z. Stieber
️️️️
R. Molnár
88'
Замена
D. Bobál
️️️️
N. Antonov
84'
Желтая карточка
М. Косновски
76'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
M. Jurina
Замена
G. Jurek
️️️️
Р. Пожег Ванкас
75'
73'
Желтая карточка
M. Jurina
Замена
M.
️️️️
A. Vallejo
64'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
М. Раконьяц
46'
Замена
В. Климович
️️️️
C. Szatmári
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
R. Molnár
Пас отдал
I. Bognár
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Косновски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
10
István Bognár
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
20
Ágoston Bényei
ЦП
68
Зетены Варга
ПВ
96
Marcell Huszár
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
75
Moha
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
МТК
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
4-1-1-4
12
3
3
Чорбаджийски
6
6
Саничанин
25
94
Пожег Ванкас
34
50
11
77
Раконьяц
2-4-4
1
Демжен
25
4
Бериашвили
18
Косновски
6
Ката
22
10
3
88
9
11
77
Раконьяц
7
Аколатсе
7
Аколатсе
77
Раконьяц
94
Пожег Ванкас
11
11
94
Пожег Ванкас
50
75
75
50
3
17
Климович
17
Климович
3
3
4
4
3
9
7
7
9
11
18
18
11
Остались в запасе
Дьошдьер
МТК
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
20
Ágoston Bényei
ЦП
68
Зетены Варга
ПВ
96
Marcell Huszár
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
17
Роберт Полиевка
ЛВ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
20
Ágoston Bényei
ЦП
68
Зетены Варга
ПВ
96
Marcell Huszár
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Остались в запасе
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
17
Роберт Полиевка
ЛВ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Дьошдьер - МТК
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
6
Нарушения
8
9
Офсайды
3
1
Количество передач
378
466
Сейвы
6
9
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
13
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
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2025.07.04 21:09
1
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
1
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1
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