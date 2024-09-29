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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Академия Пушкаша
Ференцварош - Академия Пушкаша: обзор матча 29 сентября 2024
Ференцварош
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
3 : 0
Завершен
Академия Пушкаша
65'
М. Салданья
77'
М. Салданья
82'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Академия Пушкаша
Замена
I. Pappoe
️️️️
М. Абу Фани
88'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Чивич
88'
85'
Желтая карточка
П. Стронати
ГОЛ! 3:0!
М. Салданья
Пас отдал
К. Закариассен
82'
81'
Желтая карточка
A. Favorov
79'
Замена
A. Favorov
️️️️
J. Levi
78'
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
М. Сойсало
ГОЛ! 2:0!
М. Салданья
Пас отдал
Т. Кеинде
77'
70'
Замена
Л. Колли
️️️️
J. Puljic
ГОЛ! 1:0!
М. Салданья
Пас отдал
Т. Кеинде
65'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ж. Грубер
64'
Замена
К. Закариассен
️️️️
А. Траоре
63'
Замена
М. Салданья
️️️️
Б. Варга
63'
44'
Желтая карточка
К. Масейрас
Желтая карточка
Х. Майга
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
70
Isaac Pappoe
ЦП
20
Кади Боржес
АП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Академия Пушкаша
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
4-1-2-3
90
Дибус
77
Чивич
3
Гартенманн
34
Густаво
26
Сиссе
80
Майга
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
19
Варга
30
Грубер
14
Траоре
3-1-2-4
91
23
Масейрас
94
Стронати
18
Надь
6
Дуарте
20
Сойсало
16
Ниссила
23
10
21
14
77
Чивич
2
Рамирес
2
Рамирес
77
Чивич
14
Траоре
16
Закариассен
16
Закариассен
14
Траоре
15
Абу Фани
70
70
15
Абу Фани
30
Грубер
24
Кеинде
24
Кеинде
30
Грубер
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
10
19
19
10
20
Сойсало
20
20
20
Сойсало
21
9
Колли
9
Колли
21
Остались в запасе
Ференцварош
Академия Пушкаша
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
20
Кади Боржес
АП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
20
Кади Боржес
АП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Ференцварош - Академия Пушкаша
1
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
437
397
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Посещаемость:
11767
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