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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Залаэгерсег
Академия Пушкаша - Залаэгерсег: обзор матча 04 августа 2024
Академия Пушкаша
04.08.2024, воскресенье, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
2 : 1
Завершен
Залаэгерсег
6'
J. Plsek
90'
Ж. Надь
66'
M. Sajbán
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Залаэгерсег
ГОЛ! 2:1!
Ж. Надь
Пас отдал
G. Komaromi
90'
87'
Замена
M. Cubrilo
️️️️
G. Mim
66'
ГОЛ! 1:1!
M. Sajbán
Пас отдал
B. Kiss
Желтая карточка
К. Масейрас
62'
Замена
G. Komaromi
️️️️
B. Ormonde-Ottewill
57'
57'
Замена
Y. Croizet
️️️️
D. Németh
Замена
J. Levi
️️️️
М. Сойсало
56'
Желтая карточка
R. Szolnoki
50'
45'
+2
Желтая карточка
S. Medgyes
Желтая карточка
Ж. Надь
37'
ГОЛ! 1:0!
J. Plsek
Пас отдал
У. Ниссила
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Академия Пушкаша
19
A. Favorov
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
71
Dominik Csoka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
3-2-2-3
91
22
33
94
Стронати
18
Надь
23
Масейрас
16
Ниссила
20
Сойсало
9
Колли
23
14
2-4-4
1
4
Варконьи
23
18
10
6
97
97
9
33
8
20
Сойсало
10
10
20
Сойсало
33
77
77
33
6
24
24
6
97
15
15
97
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Залаэгерсег
19
A. Favorov
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
71
Dominik Csoka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
19
A. Favorov
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
71
Dominik Csoka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Академия Пушкаша - Залаэгерсег
3
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
556
378
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
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