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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Анси
Родез - Анси: обзор матча 08 ноября 2024
Родез
08.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 13 тур
5 : 1
Завершен
Анси
23'
А. Каши (АГ)
35'
Т. Нкада
68'
И. Бальде
70'
Т. Нкада
76'
M. Bouchouari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Анси
Замена
М. Ачи
️️️️
В. Юнусса
88'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
Т. Нкада
81'
Замена
T. Bentayeb
️️️️
В. Таиби
81'
77'
Замена
A. Drouhin
️️️️
T. Delphis
ГОЛ! 5:0!
M. Bouchouari
76'
Замена
Д. Жан
️️️️
И. Бальде
71'
ГОЛ! 4:0!
Т. Нкада
Пас отдал
Н. Кадиу
70'
ГОЛ! 3:0!
И. Бальде
Пас отдал
Н. Кадиу
68'
56'
Замена
А. Бермон
️️️️
J. Tiendrebeogo
ГОЛ! 2:0!
Т. Нкада
Пас отдал
M. Bouchouari
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Каши
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
2
E. Vandenabeele
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
42
Wael Debbiche
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
11
Goteh Ntignee
ЦФ
3-1-1-1-4
77
М'Паси
11
21
24
23
Юнусса
8
Кадиу
8
Таиби
2
23
Нкада
18
Бальде
97
Абдалла
4-1-2-3
1
Эскале
2
21
Н'Сакаля
41
27
5
Каши
24
Демонси
18
28
11
Даго
22
23
Нкада
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
23
Нкада
23
Юнусса
11
Ачи
11
Ачи
23
Юнусса
18
Бальде
7
Жан
7
Жан
18
Бальде
8
Таиби
21
21
8
Таиби
41
21
21
41
18
26
Бермон
26
Бермон
18
Остались в запасе
Родез
Анси
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
42
Wael Debbiche
ЦЗ
23
Карим Сиссе
АП
11
Goteh Ntignee
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
42
Wael Debbiche
ЦЗ
23
Карим Сиссе
АП
11
Goteh Ntignee
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Родез - Анси
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
9
Офсайды
4
1
Количество передач
321
416
Сейвы
2
3
Точность передач %
62
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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