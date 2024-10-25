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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Ред Стар
Дюнкерк - Ред Стар: обзор матча 25 октября 2024
Дюнкерк
25.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ред Стар
31'
О. Санганте
63'
Н. Скитта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Ред Стар
Замена
Д. Кейруш
️️️️
В. Сассо
86'
Замена
M. Essimi
️️️️
М. Ривера
86'
Замена
A. Sekongo
️️️️
Н. Скитта
83'
Замена
Г. Курте
️️️️
Y. Bammou
82'
82'
Замена
B. Danger
️️️️
R. Hachem
82'
Замена
J. Dembi
️️️️
Я. Мбок
Замена
Ж. Яссин
️️️️
К. Теян
75'
69'
Желтая карточка
Ф. Дукуре
ГОЛ! 2:0!
Н. Скитта
Пас отдал
A. Georgen
63'
59'
Замена
A. Fall
️️️️
K. Cisse
59'
Замена
D. Durand
️️️️
A. Badji
57'
Замена
S. Renel
️️️️
J. Eickmayer
ГОЛ! 1:0!
О. Санганте
31'
15'
Желтая карточка
R. Hachem
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Ред Стар
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Ryad Hachem
ЦП
17
Joachim Eickmayer
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
11
K. Cisse
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
27
Marco Essimi
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
26
Jose Dembi
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
9
Alioune Fall
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
3-1-2-2-3
2
26
Санганте
23
Сассо
30
Абнер
8
Рагубер
18
15
Скитта
7
Ривера
19
30
Теян
16
3-3-5
13
Дукуре
5
28
26
17
80
Мбок
10
Ифнауи
25
11
7
1
23
Сассо
5
Кейруш
5
Кейруш
23
Сассо
15
Скитта
42
42
15
Скитта
7
Ривера
27
27
7
Ривера
30
Теян
80
Яссин
80
Яссин
30
Теян
19
18
Курте
18
Курте
19
26
6
6
26
80
Мбок
26
26
80
Мбок
17
17
17
17
11
9
9
11
25
7
7
25
Остались в запасе
Дюнкерк
Ред Стар
24
Эвен Жауэн
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
24
Эвен Жауэн
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Дюнкерк - Ред Стар
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
401
441
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
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Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
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15 мая
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20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
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2025.08.25 16:32
3
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11 мая
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5 мая
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