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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Лорьян
Родез - Лорьян: обзор матча 25 октября 2024
Родез
25.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 10 тур
3 : 3
Завершен
Лорьян
78'
M. Bouchouari
89'
В. Таиби
90+7'
Л. М'Паси
32'
Э. Жуниор Крупи
56'
Ф. Менди
85'
С. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Лорьян
ГОЛ! 3:3!
Л. М'Паси
Пас отдал
M. Bouchouari
90'
+7
ГОЛ! 2:3!
В. Таиби
89'
85'
ГОЛ! 1:3!
С. Сумано
Пас отдал
Т. Айегун
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Юнусса
83'
ГОЛ! 1:2!
M. Bouchouari
78'
77'
Замена
Н. Аджей
️️️️
П. Кацерис
Замена
Д. Жан
️️️️
Т. Нкада
66'
66'
Замена
П. Пажи
️️️️
Ж. Понко
Замена
А. Абдалла
️️️️
T. Bentayeb
66'
65'
Замена
С. Сумано
️️️️
М. Бамба
56'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Менди
Пас отдал
А. Авом
51'
Желтая карточка
М. Тальби
46'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Э. Жуниор Крупи
34'
Желтая карточка
Ж. Понко
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жуниор Крупи
Пас отдал
А. Авом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Жюльен Понко
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
13
Corentin Issanchou Roubiou
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-1-1-1-3
77
М'Паси
25
4
Мамбо
11
24
23
Юнусса
8
Кадиу
8
Таиби
23
Нкада
2
21
4-1-1-3-1
38
Мвого
24
Калюлю
3
Тальби
5
Менди
13
Йонгва
19
Абержель
62
Авом
22
Крупи
21
Понко
77
Кацерис
9
Бамба
23
Юнусса
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
23
Юнусса
23
Нкада
7
Жан
7
Жан
23
Нкада
21
97
Абдалла
97
Абдалла
21
77
Кацерис
32
Аджей
32
Аджей
77
Кацерис
22
Крупи
15
Айегун
15
Айегун
22
Крупи
21
Понко
7
Пажи
7
Пажи
21
Понко
9
Бамба
99
Сумано
99
Сумано
9
Бамба
Остались в запасе
Родез
Лорьян
1
Себастьен Сибуа
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
13
Corentin Issanchou Roubiou
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
13
Corentin Issanchou Roubiou
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Родез - Лорьян
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
365
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
Новости команд
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