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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Родез
Мартиг - Родез: обзор матча 18 октября 2024
Мартиг
18.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 2
Завершен
Родез
9'
Т. Нкада
12'
T. Bentayeb
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мартиг - Родез
88'
Замена
Y. Verdier
️️️️
Т. Нкада
81'
Желтая карточка
M. Bouchouari
Замена
A. Ipiélé
️️️️
М. Сиби
71'
71'
Замена
И. Бальде
️️️️
T. Bentayeb
71'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Таиби
56'
Замена
О. Пелон
️️️️
E. Vandenabeele
Замена
О. Менди
️️️️
K. Tlilli
46'
Замена
P. Ouotro
️️️️
Б. Муссити-Око
45'
Желтая карточка
Н. Сайнтини
38'
12'
ГОЛ! 0:2!
T. Bentayeb
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нкада
Пас отдал
M. Bouchouari
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
41
Mohamed Bamba
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
26
S. Belloumou
(К)
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
10
Karim Tlilli
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Мартиг
20
Yannick Etilé
ВР
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
34
Luan Gautier
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
29
Оукасс Менди
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
13
Corentin Issanchou Roubiou
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
4-1-3-2
40
88
Амрауи
24
5
Фалет
39
Сайнтини
23
Сиби
41
44
Робен
26
10
14
Муссити-Око
4-1-1-1-3
77
М'Паси
24
4
Мамбо
25
11
23
Юнусса
8
Кадиу
8
Таиби
2
21
23
Нкада
23
Сиби
27
27
23
Сиби
10
29
Менди
29
Менди
10
14
Муссити-Око
29
29
14
Муссити-Око
2
43
Пелон
43
Пелон
2
8
Таиби
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
8
Таиби
23
Нкада
26
26
23
Нкада
21
18
Бальде
18
Бальде
21
Остались в запасе
Мартиг
Родез
20
Yannick Etilé
ВР
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
34
Luan Gautier
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Себастьен Сибуа
ВР
7
Дани Жан
ЛВ
13
Corentin Issanchou Roubiou
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
20
Yannick Etilé
ВР
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
34
Luan Gautier
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
7
Дани Жан
ЛВ
13
Corentin Issanchou Roubiou
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Мартиг - Родез
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
10
Офсайды
0
6
Количество передач
504
385
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francis Turcan, Martigues
Новости команд
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