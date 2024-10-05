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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Клермон - Генгам
Клермон - Генгам: обзор матча 05 октября 2024
Клермон
05.10.2024, суббота, 15:00
Франция. Лига 2, 8 тур
4 : 1
Завершен
Генгам
9'
Й. Маньин
53'
Ф. Дьедиу
88'
A. Sagna
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Генгам
Желтая карточка
M. Douane
90'
+5
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
Х. Кейта
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:1!
A. Sagna
Пас отдал
А. Сиссоко
Замена
M. Bassouamina
️️️️
M. Baaloudj
77'
74'
Замена
L. Vallier
️️️️
Л. Мароннье
70'
Замена
A. Sagna
️️️️
R. Ghrieb
70'
Замена
С. Гендуз
️️️️
H. Picard
Замена
Я. Диаби
️️️️
Ф. Дьедиу
68'
Замена
Й. Гастьен
️️️️
H. Saivet
68'
67'
Желтая карточка
Ж. Сиве
63'
Замена
T. Luvambo
️️️️
Б. Лабе
63'
Замена
M. Riou
️️️️
С. Наир
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Х. Кейта
53'
39'
Желтая карточка
P. Lemonnier
25'
Желтая карточка
К. Сидибе
Желтая карточка
Х. Кейта
25'
Желтая карточка
Б. Диалло
23'
ГОЛ! 1:0!
Й. Маньин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
44
Allan Ackra
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
10
M. Baaloudj
ЦФ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Клермон
25
Тео Борне
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
11
Maidine Douane
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
3-1-3-3
30
22
Диалло
3
Да Силва
20
6
Маньин
10
44
8
Кейта
17
10
18
Дьедиу
4-1-2-3
1
58
Сиссоко
24
2
Мароннье
18
Наир
6
Сидибе
22
4
7
96
Лабе
43
Сиве
8
Кейта
25
Конате
25
Конате
8
Кейта
10
25
Гастьен
25
Гастьен
10
18
Дьедиу
77
Диаби
77
Диаби
18
Дьедиу
10
12
12
10
18
Наир
26
26
18
Наир
2
Мароннье
24
24
2
Мароннье
96
Лабе
92
92
96
Лабе
7
11
11
7
22
19
Гендуз
19
Гендуз
22
Остались в запасе
Клермон
Генгам
25
Тео Борне
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
30
Бабакар Ниасс
ВР
84
Rayan Touzghar
ЦП
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
84
Rayan Touzghar
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Генгам
3
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
7
12
Количество передач
314
588
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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