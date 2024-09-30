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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Кан
Генгам - Кан: обзор матча 30 сентября 2024
Генгам
30.09.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кан
6'
Ж. Сиве
67'
H. Picard
78'
T. Luvambo
51'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Кан
Замена
С. Гендуз
️️️️
Ж. Сиве
90'
+4
79'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Т. Гомис
ГОЛ! 3:1!
T. Luvambo
Пас отдал
Ж. Сиве
78'
Замена
T. Luvambo
️️️️
Б. Лабе
75'
72'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
B. Brahimi
ГОЛ! 2:1!
H. Picard
Пас отдал
К. Сидибе
67'
Замена
A. Sagna
️️️️
R. Ghrieb
64'
Замена
К. Сидибе
️️️️
A. Hemia
64'
61'
Замена
N. Lebreton
️️️️
Г. Кьереме
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Менди
Пас отдал
Я. М'Вила
47'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
Ж. Сиве
45'
+4
33'
Желтая карточка
V. Henry
Желтая карточка
A. Hemia
29'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Сиве
Пас отдал
R. Ghrieb
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
10
Amine Hemia
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
7
Ilyes Najim
ЦФ
4-2-4
1
24
18
Наир
2
Мароннье
58
Сиссоко
4
22
10
43
Сиве
7
96
Лабе
2-1-2-5
1
Мандре
29
Томас
77
6
М'Вила
61
27
Кьереме
10
19
Менди
27
Гомис
13
4
10
6
Сидибе
6
Сидибе
10
96
Лабе
92
92
96
Лабе
7
11
11
7
43
Сиве
19
Гендуз
19
Гендуз
43
Сиве
5
5
27
Кьереме
20
20
27
Кьереме
10
8
8
10
27
Гомис
17
Кулибали
17
Кулибали
27
Гомис
Остались в запасе
Генгам
Кан
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
7
Ilyes Najim
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
7
Ilyes Najim
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Генгам - Кан
2
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
435
484
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Стад дю Рудуру
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