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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Лаваль
Родез - Лаваль: обзор матча 24 сентября 2024
Родез
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
1 : 3
Завершен
Лаваль
15'
Т. Нкада
76'
M. Tchokounté (П)
83'
M. Tchokounté
85'
T. Vargas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Лаваль
90'
+2
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
90'
+2
Замена
У. Коколо
️️️️
А. Черни
Замена
М. Ачи
️️️️
А. Абдалла
89'
85'
ГОЛ! 1:3!
T. Vargas
83'
ГОЛ! 1:2!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
80'
Замена
J. Roye
️️️️
T. Thomas
80'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Селлуки
Замена
T. Bentayeb
️️️️
Д. Жан
77'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Tchokounté
72'
Желтая карточка
M. Tchokounté
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Юнусса
71'
Замена
И. Бальде
️️️️
Т. Нкада
71'
66'
Замена
M. Tchokounté
️️️️
С. Дукуре
Желтая карточка
В. Юнусса
64'
Желтая карточка
О. Пелон
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Нкада
Пас отдал
В. Таиби
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
24
Loni Laurent
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
97
Аким Абдалла
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
(К)
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
2
E. Vandenabeele
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Лаваль
16
Амджад Назих
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
12
Moise Adilehou
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3-3-1-2-2
77
М'Паси
43
Пелон
4
Мамбо
24
24
23
Юнусса
11
8
Кадиу
7
Жан
8
Таиби
23
Нкада
97
Абдалла
3-2-1-1-3
30
Самасса
75
Черни
15
21
Куасси
23
7
8
19
Селлуки
11
Камара
22
Дукуре
6
23
Юнусса
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
23
Юнусса
97
Абдалла
11
Ачи
11
Ачи
97
Абдалла
7
Жан
21
21
7
Жан
23
Нкада
18
Бальде
18
Бальде
23
Нкада
75
Черни
21
Коколо
21
Коколо
75
Черни
7
39
39
7
8
4
4
8
19
Селлуки
9
Зохи
9
Зохи
19
Селлуки
22
Дукуре
18
18
22
Дукуре
Остались в запасе
Родез
Лаваль
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Амджад Назих
ВР
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Родез - Лаваль
2
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
18
14
Офсайды
4
1
Количество передач
332
372
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
72
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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