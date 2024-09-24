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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Клермон - Ред Стар
Клермон - Ред Стар: обзор матча 24 сентября 2024
Клермон
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ред Стар
10'
M. Baaloudj
65'
H. Benali
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ред Стар
90'
+2
Замена
I. Botella
️️️️
М. Ифнауи
87'
Замена
B. Mendy
️️️️
H. Benali
87'
Замена
A. El Hriti
️️️️
S. Renel
Желтая карточка
A. Ackra
82'
Замена
M. Bouchenna
️️️️
Й. Маньин
79'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
M. Baaloudj
79'
65'
ГОЛ! 1:1!
H. Benali
Пас отдал
М. Ифнауи
58'
Замена
D. Durand
️️️️
K. Cisse
58'
Замена
A. Fall
️️️️
A. Anani
Замена
A. Ackra
️️️️
H. Saivet
56'
Замена
M. Douane
️️️️
M. Bassouamina
56'
30'
Желтая карточка
K. Cisse
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
20'
ГОЛ! 1:0!
M. Baaloudj
Пас отдал
Х. Кейта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
17
Ousmane Diop
ЦФ
10
M. Baaloudj
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ред Стар
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
26
Ryad Hachem
ЦП
26
Jose Dembi
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
77
Achille Anani
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
11
K. Cisse
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
44
Allan Ackra
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
92
Айман Маурер
АП
19
Mohamed-Amine Bouchenna
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
4
Bissenty Mendy
ЦЗ
12
Vincent Kany
ЦЗ
9
Alioune Fall
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
17
Ivann Botella
ЦФ
4-1-2-3
16
Н'Диайе
22
Диалло
3
Да Силва
5
Жаке
25
Конате
6
Маньин
8
Кейта
10
10
17
12
3-3-5
20
5
28
26
26
17
1
10
Ифнауи
11
7
77
10
44
44
10
12
11
11
12
6
Маньин
19
19
6
Маньин
10
18
Дьедиу
18
Дьедиу
10
17
93
93
17
7
4
4
7
77
9
9
77
11
7
7
11
10
Ифнауи
17
17
10
Ифнауи
Остались в запасе
Клермон
Ред Стар
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
30
Пепе Боне
ВР
12
Vincent Kany
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
12
Vincent Kany
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Клермон - Ред Стар
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
1
Количество передач
419
407
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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