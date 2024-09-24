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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Метц - Мартиг
Метц - Мартиг: обзор матча 24 сентября 2024
Метц
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
6 : 0
Завершен
Мартиг
35'
Ш. Сабали
37'
М. Удоль
45+3'
Ш. Сабали
48'
Ш. Сабали
70'
М. Удоль
81'
И. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Мартиг
Желтая карточка
М. Удоль
84'
ГОЛ! 6:0!
И. Сане
Пас отдал
Й. Асоро
81'
81'
Замена
K. Benabdelouahed
️️️️
А. Амрауи
Замена
Ф. Канде
️️️️
Г. Эйн
72'
Замена
Й. Асоро
️️️️
С. Элисор
72'
ГОЛ! 5:0!
М. Удоль
Пас отдал
С. Элисор
70'
67'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
Б. Муссити-Око
67'
Замена
M. Bonalair
️️️️
С. Фалет
Замена
И. Сане
️️️️
Ш. Сабали
62'
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
П. Амаду Диалло
62'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Ж. Деменге
62'
57'
Желтая карточка
О. Менди
ГОЛ! 4:0!
Ш. Сабали
Пас отдал
С. Элисор
48'
46'
Замена
K. Tlilli
️️️️
P. Ouotro
46'
Замена
A. Djaha
️️️️
Y. Hadjem
ГОЛ! 3:0!
Ш. Сабали
Пас отдал
М. Удоль
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Удоль
Пас отдал
П. Амаду Диалло
37'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Сабали
35'
24'
Желтая карточка
Б. Муссити-Око
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
5
Симон Фалет
(К)
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
44
Милан Робен
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
29
Оукасс Менди
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Метц
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Мартиг
40
Yan Marillat
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
35
Kaïs Benabdelouahed
ЦЗ
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
33
Max Bonalair
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
10
Karim Tlilli
ЦФ
4-3-2-1
90
Окиджа
14
Удоль
18
Ло
72
Сане
2
Колен
30
Джаллоу
8
Деменге
7
Сабали
19
Диалло
7
Эйн
22
Элисор
3-3-1-3
40
24
21
5
Фалет
39
Сайнтини
23
Сиби
88
Амрауи
44
Робен
29
Менди
14
Муссити-Око
29
7
Эйн
5
Канде
5
Канде
7
Эйн
8
Деменге
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Деменге
22
Элисор
29
Асоро
29
Асоро
22
Элисор
19
Диалло
19
19
19
Диалло
7
Сабали
7
Сане
7
Сане
7
Сабали
21
22
22
21
88
Амрауи
35
35
88
Амрауи
5
Фалет
33
33
5
Фалет
14
Муссити-Око
27
27
14
Муссити-Око
29
10
10
29
Остались в запасе
Метц
Мартиг
61
Pape Sy
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
Главный тренер
Ласло Болони
40
Yan Marillat
ВР
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
Остались в запасе
40
Yan Marillat
ВР
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Метц - Мартиг
1
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
10
Офсайды
3
0
Количество передач
649
299
Сейвы
5
5
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Сен-Симфорьен
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