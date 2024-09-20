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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Париж
Бастия - Париж: обзор матча 20 сентября 2024
Бастия
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Париж
21'
A. Boutrah
35'
L. Cisse
10'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Париж
Желтая карточка
Л. Трамони
90'
+2
Замена
Л. Трамони
️️️️
T. Ducrocq
89'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
A. Boutrah
88'
83'
Замена
Л. Дусе
️️️️
A. Soumahoro
83'
Замена
J. Gaudin
️️️️
A. Gory
77'
Желтая карточка
J. Lopez
76'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Оллила
76'
Замена
J. Lopez
️️️️
M. Tourraine
66'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Камара
62'
Вторая желтая
Ж. Крассо
Замена
F. Tomi
️️️️
L. Cisse
58'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
J. Guevara
53'
Замена
L. Etoga
️️️️
J. Maggiotti
46'
45'
+7
Красная карточка
В. Марчетти
Желтая карточка
J. Maggiotti
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
М. Лопес
Красная карточка
Д. Тавареш
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
L. Cisse
35'
Желтая карточка
C. Vincent
33'
28'
Желтая карточка
Ж. Крассо
ГОЛ! 1:1!
A. Boutrah
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
Ж. Крассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
3
Juan Guevara
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
Париж
1
Реми Риу
ВР
4
Венсан Марчетти
ОП
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
3-5-2
30
Пласид
42
Тавареш
17
28
11
7
25
5
10
4
Бонерт
3
3-2-2-1-2
16
15
Колоджейчак
22
39
5
Мбоу
5
Оллила
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
11
Крассо
11
3
4
4
3
5
13
13
5
11
9
9
11
10
9
9
10
25
21
Трамони
21
Трамони
25
22
44
Дусе
44
Дусе
22
11
22
22
11
17
Камара
12
Дико
12
Дико
17
Камара
39
20
20
39
5
Оллила
29
Амель
29
Амель
5
Оллила
Остались в запасе
Бастия
Париж
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
1
Реми Риу
ВР
4
Венсан Марчетти
ОП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
4
Венсан Марчетти
ОП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Бастия - Париж
3
1
2
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
282
547
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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