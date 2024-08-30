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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Ред Стар
Генгам - Ред Стар: обзор матча 30 августа 2024
Генгам
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
3 : 4
Завершен
Ред Стар
23'
A. Hemia
45+1'
A. Hemia
78'
Б. Лабе
3'
A. Badji
40'
B. Danger (П)
52'
A. Badji
60'
D. Durand
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Ред Стар
87'
Замена
K. Cisse
️️️️
М. Ифнауи
87'
Замена
J. Olaitan Ishola
️️️️
J. Dembi
ГОЛ! 3:4!
Б. Лабе
78'
77'
Замена
A. El Hriti
️️️️
R. Hachem
69'
Замена
D. Durivaux
️️️️
Ф. Дукуре
Замена
Л. Мароннье
️️️️
L. Vallier
69'
69'
Замена
H. Benali
️️️️
A. Badji
Замена
Б. Лабе
️️️️
H. Picard
63'
Замена
T. Luvambo
️️️️
К. Сидибе
63'
Замена
J. Mendes
️️️️
A. Sagna
63'
60'
ГОЛ! 2:4!
D. Durand
52'
ГОЛ! 2:3!
A. Badji
Пас отдал
М. Ифнауи
ГОЛ! 2:2!
A. Hemia
45'
+1
40'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
B. Danger
26'
Желтая карточка
L. Kouagba
ГОЛ! 1:1!
A. Hemia
Пас отдал
К. Сидибе
23'
3'
ГОЛ! 0:1!
A. Badji
Пас отдал
D. Durand
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
10
Amine Hemia
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Ред Стар
6
Bradley Danger
ЦЗ
4
Bissenty Mendy
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Jose Dembi
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
26
Ryad Hachem
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
29
Junior Mendes
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
11
K. Cisse
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
17
Ivann Botella
ЦФ
4-1-3-2
1
26
18
Наир
24
58
Сиссоко
6
Сидибе
4
11
22
43
Сиве
10
4-3-4
13
Дукуре
4
28
6
26
17
26
10
Ифнауи
7
25
1
6
Сидибе
92
92
6
Сидибе
24
2
Мароннье
2
Мароннье
24
11
29
29
11
22
96
Лабе
96
Лабе
22
26
5
5
26
13
Дукуре
20
20
13
Дукуре
26
93
93
26
10
Ифнауи
11
11
10
Ифнауи
25
7
7
25
Остались в запасе
Генгам
Ред Стар
30
Бабакар Ниасс
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
30
Пепе Боне
ВР
17
Ivann Botella
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
17
Ivann Botella
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Генгам - Ред Стар
1
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
543
377
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Robin Chapapria, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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