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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Дендер
Серкль Брюгге - Дендер: обзор матча 19 октября 2024
Серкль Брюгге
19.10.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Дендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Дендер
90'
+4
Вторая желтая
Д. Соладио
Желтая карточка
С. Мянго
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Соладио
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Г. Магне
84'
Замена
П. Бруннер
️️️️
А. Минда
80'
69'
Замена
Р. Квет
️️️️
М. Вилтард
69'
Замена
М. Берте
️️️️
О. Шедлер
69'
Замена
Д. Силла
️️️️
Д. Грнчар
Замена
L. Agyekum
️️️️
А. Франсис
69'
Замена
С. Мянго
️️️️
E.
46'
21'
Желтая карточка
О. Шедлер
10'
Желтая карточка
Д. Пупе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Erick
ЦП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
10
Lennard Hens
(К)
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Бруни Нсимба
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Серкль Брюгге
84
Bas Langenbick
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Делань
2
Диаките
5
Равик
5
Каку
15
Магне
28
ван дер Брюгген
8
24
Сомерс
17
Франсис
27
Минда
9
Данке
3-3-2-2
34
Веррипс
21
23
Пупе
22
10
18
24
Вилтард
77
Нсимба
20
Грнчар
88
Ферраро
21
Шедлер
8
13
Мянго
13
Мянго
8
17
Франсис
77
77
17
Франсис
27
Минда
29
Бруннер
29
Бруннер
27
Минда
15
Магне
9
Аугусто
9
Аугусто
15
Магне
20
Грнчар
20
Силла
20
Силла
20
Грнчар
24
Вилтард
16
Квет
16
Квет
24
Вилтард
21
Шедлер
90
Берте
90
Берте
21
Шедлер
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Дендер
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Серкль Брюгге - Дендер
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
13
Офсайды
2
0
Количество передач
383
302
Сейвы
0
5
Точность передач %
60
58
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.29
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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