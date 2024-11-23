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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Бэрроу
Честерфилд - Бэрроу: обзор матча 23 ноября 2024
Честерфилд
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Бэрроу
89'
J. Grimes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Бэрроу
90'
+4
Желтая карточка
D. Telford
90'
+1
Замена
D. Telford
️️️️
Б. Джексон
ГОЛ! 1:0!
J. Grimes
Пас отдал
R. Colclough
89'
85'
Замена
J. Tiensia
️️️️
C. Stokes
Замена
О. Бэнкс
️️️️
D. Oldaker
83'
Замена
A. Dobra
️️️️
L. Mandeville
83'
Замена
У. Григг
️️️️
П. Мэдден
74'
Замена
R. Colclough
️️️️
J. Berry
74'
71'
Замена
K. Kouyate
️️️️
A. Dallas
61'
Желтая карточка
D. Campbell
49'
Желтая карточка
A. Dallas
Замена
J. Grimes
️️️️
H. Araujo
46'
Желтая карточка
T. Williams
27'
Желтая карточка
H. Araujo
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
23
Connor Mahoney
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
22
Chris Popov
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
3-2-1-1-3
23
12
24
4
Нэйлор
19
Гордон
30
44
24
Маркандай
41
Мэдден
28
7
2-2-2-5
22
7
Джексон
23
42
11
Ньюби
25
Кирк
6
9
29
16
14
24
5
5
24
44
28
Бэнкс
28
Бэнкс
44
41
Мэдден
28
Григг
28
Григг
41
Мэдден
7
17
17
7
28
11
11
28
14
29
29
14
9
17
17
9
7
Джексон
19
19
7
Джексон
Остались в запасе
Честерфилд
Бэрроу
31
Макс Томпсон
ВР
17
M. Jacobs
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
23
Wyll Stanway
ВР
22
Chris Popov
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
17
M. Jacobs
ЦП
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
22
Chris Popov
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Честерфилд - Бэрроу
2
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
6
Офсайды
4
5
Количество передач
541
307
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Информация о матче
Главный судья:
Steven Copeland, England
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