Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун
Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун: обзор матча 16 ноября 2024
Ньюпорт Каунти
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Гримсби Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун
90'
+1
Желтая карточка
H. Rodgers
84'
Замена
J. Davies
️️️️
K. Green
79'
Замена
J. Obikwu
️️️️
Д. Роуз
Желтая карточка
K. Whitmore
78'
78'
Желтая карточка
К. Томпсон
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
K. Evans
77'
72'
Замена
К. Томпсон
️️️️
G. McEachran
Желтая карточка
M. Baker
71'
65'
Желтая карточка
K. Green
Желтая карточка
А. Уайлдиг
63'
Замена
C. Antwi
️️️️
А. Уайлдиг
63'
Пенальти не реализован!
K. Hudlin
59'
58'
Желтая карточка
C. McJannett
46'
Замена
J. Luker
️️️️
Д. Сванторссон
Замена
M. Spellman
️️️️
Б. Камва
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
14
Kai Whitmore
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
7
Kieron Evans
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
12
Joe Thomas
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
21
Michael Spellman
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
1-1-3-5
44
8
Моррис
14
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
2
10
Камва
25
6
1
4-3-2-1
1
21
5
17
33
Хам
8
20
4
11
Сванторссон
14
Баррингтон
32
Роуз
24
Уайлдиг
17
17
24
Уайлдиг
10
Камва
21
21
10
Камва
7
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
7
32
Роуз
25
25
32
Роуз
11
Сванторссон
19
19
11
Сванторссон
4
15
15
4
20
6
Томпсон
6
Томпсон
20
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
12
Joe Thomas
ЦЗ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
41
Sebastian Auton
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
12
Joe Thomas
ЦЗ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун
3
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
14
Офсайды
2
4
Количество передач
459
320
Сейвы
2
6
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Главный судья:
James Oldham, England
Новости команд
Все
Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+