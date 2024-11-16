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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Порт Вейл
Моркамб - Порт Вейл: обзор матча 16 ноября 2024
Моркамб
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Порт Вейл
83'
И. Числетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Порт Вейл
90'
+2
Замена
Д. Лоу
️️️️
И. Числетт
Замена
J. Slew
️️️️
C. Jones
89'
87'
Замена
Н. Смит
️️️️
B. Cover
85'
Желтая карточка
Б. Бейкер-Боайти
83'
Желтая карточка
И. Числетт
83'
ГОЛ! 0:1!
И. Числетт
Пас отдал
Д. Стокли
Замена
H. Hope
️️️️
M. Dackers
74'
72'
Замена
R. Richards
️️️️
R. Paton
71'
Замена
S. Hart
️️️️
К. Грант
71'
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Р. Кертис
Замена
P. Lewis
️️️️
Г. Эдвардс
69'
Замена
H. Macadam
️️️️
Д. Тутонда
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
28
Callum Jones
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
4
Jamie Stott
(К)
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
8
Конор Грант
ЦП
28
Brandon Cover
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
23
Итан Числетт
АП
99
Ruari Paton
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Моркамб
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
17
Paul Lewis
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
42
Sam Hart
ЦП
31
Rico Richards
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
3-4-1-2
1
Бургойн
33
Тутонда
46
Уильямс
2
28
3
9
4
Уайт
7
Эдвардс
18
4
1-1-3-1-4
1
Рипли
44
10
Санг
8
Грант
28
11
Кертис
23
Числетт
5
18
9
Стокли
99
33
Тутонда
8
8
33
Тутонда
7
Эдвардс
17
17
7
Эдвардс
28
11
11
28
9
9
9
9
28
5
Смит
5
Смит
28
23
Числетт
16
Лоу
16
Лоу
23
Числетт
8
Грант
42
42
8
Грант
11
Кертис
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
11
Кертис
99
31
31
99
Остались в запасе
Моркамб
Порт Вейл
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
13
Бен Амос
ВР
9
Лорент Толай
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
9
Лорент Толай
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Моркамб - Порт Вейл
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
14
Офсайды
1
3
Количество передач
279
476
Сейвы
1
0
Точность передач %
62
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Информация о матче
Главный судья:
Zac Kennard-Kettle, England
Посещаемость:
4150
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1
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