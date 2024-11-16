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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Челтенхэм
Милтон Кинс Донс - Челтенхэм: обзор матча 16 ноября 2024
Милтон Кинс Донс
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Челтенхэм
22'
А. Гилби
75'
E. Harrison
86'
L. Maguire
6'
L. Young
13'
Д. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Челтенхэм
88'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
J. Thomas
88'
Замена
Р. Боумен
️️️️
I. Bakare
88'
Замена
T. Pett
️️️️
Л. Пэйн
ГОЛ! 3:2!
L. Maguire
86'
79'
Замена
L. Shipley
️️️️
Д. Миллер
ГОЛ! 2:2!
E. Harrison
Пас отдал
С. Хоган
75'
Замена
E. Harrison
️️️️
S. Wearne
69'
68'
Замена
L. Dulson
️️️️
Д. Колуилл
Замена
C. Hendry
️️️️
J. Tomlinson
46'
Замена
D. Lewington
️️️️
J. Williams
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
А. Гилби
22'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Миллер
Пас отдал
T. Bradbury
6'
ГОЛ! 0:1!
L. Young
Пас отдал
Д. Колуилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Kane Thompson-Sommers
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Джо Уайт
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
6
Luke Young
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Челтенхэм
3
Lewis Shipley
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
3-4-1-2
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
39
20
8
Гилби
23
10
Уайт
4
25
Хоган
3-4-4
27
Пэйн
5
18
19
7
27
Колуилл
6
10
Миллер
4
17
1
4
14
14
4
4
3
3
4
39
19
19
39
10
Миллер
3
3
10
Миллер
27
Пэйн
4
4
27
Пэйн
19
9
Тэйлор
9
Тэйлор
19
27
Колуилл
14
14
27
Колуилл
18
12
Боумен
12
Боумен
18
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Челтенхэм
1
Craig MacGillivray
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Craig MacGillivray
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
Остались в запасе
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Челтенхэм
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Количество передач
461
335
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
52
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Miles, England
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Милтон Кинс Донс
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
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2021.01.24 10:13
1
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2021.01.23 22:31
1
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2021.01.09 23:01
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2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
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2021.01.09 23:01
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