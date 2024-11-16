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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Честерфилд
Хэрроджейт - Честерфилд: обзор матча 16 ноября 2024
Хэрроджейт
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Честерфилд
57'
T. Sims
90+1'
D. Cornelius
77'
J. Berry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Честерфилд
90'
+5
Желтая карточка
A. Dobra
90'
+4
Желтая карточка
Т. Нэйлор
ГОЛ! 2:1!
D. Cornelius
90'
+1
Замена
J. March
️️️️
J. Falkingham
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
J. Berry
Пас отдал
О. Бэнкс
76'
Замена
П. Мэдден
️️️️
Л. Гордон
76'
Замена
J. Berry
️️️️
D. Oldaker
76'
Замена
R. Colclough
️️️️
D. Tanton
76'
Замена
H. Araujo
️️️️
Д. Маркандай
Желтая карточка
J. Falkingham
73'
Желтая карточка
Z. Asare
67'
57'
Желтая карточка
У. Григг
ГОЛ! 1:0!
T. Sims
57'
45'
Желтая карточка
D. Tanton
28'
Желтая карточка
О. Бэнкс
Желтая карточка
Я. Мун
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Jamie Grimes
(К)
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
27
Eno Nto
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Честерфилд
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
28
James Berry
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
3-2-1-4
1
14
2
О'Коннор
4
Мун
2
10
22
Дули
44
8
11
18
4-2-1-3
23
30
4
Нэйлор
5
19
Гордон
28
Бэнкс
44
24
Маркандай
7
17
28
Григг
44
9
9
44
24
Маркандай
24
24
24
Маркандай
44
28
28
44
30
11
11
30
19
Гордон
41
Мэдден
41
Мэдден
19
Гордон
Остались в запасе
Хэрроджейт
Честерфилд
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
27
Eno Nto
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
27
Eno Nto
ЦФ
Остались в запасе
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Хэрроджейт - Честерфилд
3
5
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
14
Офсайды
5
0
Количество передач
235
505
Сейвы
3
2
Точность передач %
64
77
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Главный судья:
John Mulligan,
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Честерфилд
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
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2022.01.09 10:25
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2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
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