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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Солфорд Сити
Донкастер Роверс - Солфорд Сити: обзор матча 16 ноября 2024
Донкастер Роверс
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Солфорд Сити
77'
Б. Шарп
50'
К. Куасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Солфорд Сити
84'
Замена
K. Berkoe
️️️️
M. Lund
Замена
G. Broadbent
️️️️
P. Kelly
84'
Замена
E. Yeboah
️️️️
K. Hurst
84'
ГОЛ! 1:1!
Б. Шарп
Пас отдал
J. Sbarra
77'
Замена
J. Maxwell
️️️️
Б. Флеминг
71'
Замена
Б. Шарп
️️️️
J. Sterry
70'
Замена
J. Sbarra
️️️️
J. Gibson
70'
67'
Замена
L. Shephard
️️️️
Х. Многа
67'
Замена
C. McAleny
️️️️
Б. Вудберн
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Куасси
Пас отдал
O. Ashley
Желтая карточка
K. Hurst
49'
42'
Желтая карточка
O. Ashley
Желтая карточка
O. Bailey
38'
Желтая карточка
Т. Шарман-Лоу
23'
23'
Желтая карточка
K. N'Mai
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Солфорд Сити
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
32
Liam Shephard
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
4-1-5
28
Шарман-Лоу
19
Флеминг
6
5
2
22
43
9
Айронсайд
14
21
4
4-3-1-2
32
Джонс
19
Многа
5
29
Гарбатт
16
Тилт
10
4
Остерфилд
6
7
Вудберн
14
Куасси
8
19
Флеминг
3
3
19
Флеминг
14
10
10
14
22
8
8
22
21
25
25
21
2
14
Шарп
14
Шарп
2
8
11
11
8
19
Многа
32
32
19
Многа
7
Вудберн
14
14
7
Вудберн
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Солфорд Сити
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Донкастер Роверс - Солфорд Сити
3
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
19
Офсайды
2
0
Количество передач
359
283
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
57
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Главный судья:
Martin Woods, England
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Солфорд Сити
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
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14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
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2025.09.24 23:52
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2025.09.24 08:16
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2025.02.10 22:40
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2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
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