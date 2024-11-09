Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Ньюпорт Каунти
Транмер - Ньюпорт Каунти: обзор матча 09 ноября 2024
Транмер
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
41'
C. Jennings
58'
К. Моррис
84'
K. Hudlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Ньюпорт Каунти
Желтая карточка
R. Hendry
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
K. Hudlin
90'
+2
Вторая желтая
K. Jameson
90'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
J. Miley
90'
Замена
K. Evans
️️️️
M. Baker
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
L. Norris
90'
Замена
J. Hawkes
️️️️
O. Patrick
90'
88'
Желтая карточка
C. Evans
84'
ГОЛ! 2:1!
K. Hudlin
Пас отдал
Б. Моррис
79'
Замена
K. Whitmore
️️️️
А. Уайлдиг
65'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
M. Spellman
ГОЛ! 2:0!
К. Моррис
58'
Замена
L. O'Connor
️️️️
К. Норман
46'
ГОЛ! 1:0!
C. Jennings
Пас отдал
C. Wood
41'
27'
Желтая карточка
K. Jameson
Желтая карточка
К. Норман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Сэм Финли
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
16
Jamie Miley
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
22
Lee O'Connor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
14
Kai Whitmore
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
1-1-2-1-5
5
Дэвис
22
Норман
8
Финли
24
18
Моррис
11
1
18
18
23
1-1-2-5
44
8
Моррис
16
24
Уайлдиг
25
2
23
6
21
11
21
21
11
22
Норман
22
22
22
Норман
18
13
Дэвисон
13
Дэвисон
18
24
Уайлдиг
14
14
24
Уайлдиг
16
21
МакЛафлин
21
МакЛафлин
16
44
7
7
44
21
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
21
Остались в запасе
Транмер
Ньюпорт Каунти
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
17
Sol Solomon
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
17
Sol Solomon
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Транмер - Ньюпорт Каунти
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
12
Офсайды
5
1
Количество передач
415
370
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Martin Coy, England
Новости команд
Все
Транмер
Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+