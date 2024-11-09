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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун: обзор матча 09 ноября 2024
Милтон Кинс Донс
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Суиндон Таун
57'
J. Williams
64'
А. Гилби
1'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
Желтая карточка
C. Hendry
86'
Замена
Д. Притчард
️️️️
A. Nemane
84'
78'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
R. Delaney
78'
Замена
J. Cotterill
️️️️
А. Дринан
71'
Замена
P. Glatzel
️️️️
R. Longelo
70'
Замена
S. McGurk
️️️️
Г. Смит
ГОЛ! 2:1!
А. Гилби
Пас отдал
A. Nemane
64'
62'
Желтая карточка
Г. Смит
ГОЛ! 1:1!
J. Williams
57'
Замена
C. Hendry
️️️️
S. Wearne
56'
46'
Замена
J. McGregor
️️️️
D. Butterworth
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Смит
Пас отдал
O. Clarke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
20
Kane Thompson-Sommers
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
10
Джо Уайт
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
23
Ryan Delaney
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Суиндон Таун
31
Harrison Minturn
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
3-4-1-2
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
8
Гилби
20
23
39
10
Уайт
4
25
Хоган
2-3-5
1
12
Райт
22
Собовале
8
18
Килкенни
10
23
20
Тшиманга
14
10
Смит
23
Дринан
23
2
Притчард
2
Притчард
23
39
14
14
39
23
Дринан
30
30
23
Дринан
14
33
33
14
23
10
10
23
10
Смит
11
11
10
Смит
10
9
9
10
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Суиндон Таун
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Остались в запасе
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
1
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
4
Офсайды
2
0
Количество передач
581
440
Сейвы
2
8
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Sukhvir Gill, England
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Милтон Кинс Донс
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