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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Ноттс Каунти
Донкастер Роверс - Ноттс Каунти: обзор матча 09 ноября 2024
Донкастер Роверс
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
73'
Д. Айронсайд
13'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Ноттс Каунти
90'
+3
Желтая карточка
J. Brown
86'
Желтая карточка
Н. Царулла
ГОЛ! 1:1!
Д. Айронсайд
Пас отдал
J. Sterry
73'
70'
Желтая карточка
Д. Бедо
Замена
J. Gibson
️️️️
H. Clifton
58'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
J. Senior
58'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
58'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Джатта
Пас отдал
Д. Бедо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
23
Jack Senior
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Донкастер Роверс
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
16
Джош Мартин
ЦФ
3-2-5
28
Шарман-Лоу
2
6
5
22
15
4
14
Шарп
21
43
23
2-2-1-5
1
Басс
4
Бедо
28
2
Гордон
33
Эббот
18
20
5
25
Царулла
8
20
Джатта
23
19
Флеминг
19
Флеминг
23
15
14
14
15
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Ноттс Каунти
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
21
Sam Slocombe
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Донкастер Роверс - Ноттс Каунти
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
304
475
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Tom Reeves, England
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