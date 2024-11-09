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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Гримсби Таун
Уимблдон - Гримсби Таун: обзор матча 09 ноября 2024
Уимблдон
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Гримсби Таун
30'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Гримсби Таун
84'
Замена
D. Tharme
️️️️
G. McEachran
84'
Замена
J. Obikwu
️️️️
Д. Роуз
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
C. Maycock
80'
Замена
H. Biler
️️️️
J. Ball
80'
Желтая карточка
A. Smith
77'
72'
Замена
К. Эйнли
️️️️
Л. Баррингтон
Замена
I. Ogundere
️️️️
R. Johnson
69'
Замена
Д. Пигот
️️️️
M. Stevens
69'
64'
Замена
Л. Касс
️️️️
K. Green
54'
Желтая карточка
J. Wright
Желтая карточка
R. Johnson
50'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хам
42'
Желтая карточка
G. McEachran
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роуз
Пас отдал
K. Green
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
2-5-1-2
1
Гудман
31
6
7
8
12
21
Ипполит
6
7
Тилли
9
Бугиль
14
4-3-2-1
1
21
5
17
33
Хам
8
20
4
11
Сванторссон
14
Баррингтон
32
Роуз
6
33
33
6
6
2
2
6
14
39
Пигот
39
Пигот
14
8
10
10
8
20
24
24
20
4
24
Касс
24
Касс
4
32
Роуз
25
25
32
Роуз
14
Баррингтон
16
Эйнли
16
Эйнли
14
Баррингтон
Остались в запасе
Уимблдон
Гримсби Таун
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
41
Sebastian Auton
ВР
19
Jayden Luker
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
19
Jayden Luker
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Уимблдон - Гримсби Таун
2
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
442
279
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
60
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Главный судья:
Thomas Parsons, England
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