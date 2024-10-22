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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Гримсби Таун
Транмер - Гримсби Таун: обзор матча 22 октября 2024
Транмер
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Гримсби Таун
59'
J. Obikwu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Гримсби Таун
Желтая карточка
R. Hendry
90'
+5
Желтая карточка
Т. Дэвис
90'
+3
Замена
R. Hendry
️️️️
L. O'Connor
90'
+1
86'
Замена
Л. Касс
️️️️
К. Эйнли
Желтая карточка
L. Norris
82'
Желтая карточка
J. Turnbull
80'
79'
Замена
G. McEachran
️️️️
Л. Баррингтон
Замена
C. Jennings
️️️️
К. Моррис
78'
76'
Желтая карточка
T. Warren
Замена
H. Saunders
️️️️
S. Taylor
74'
Замена
J. Hawkes
️️️️
O. Patrick
74'
Желтая карточка
L. O'Connor
73'
69'
Желтая карточка
J. Smith
66'
Замена
C. Gardner
️️️️
J. Obikwu
59'
ГОЛ! 0:1!
J. Obikwu
54'
Пенальти не реализован!
Д. Роуз
Желтая карточка
L. McGee
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Сэм Финли
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Гримсби Таун
1
Jackson Smith
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Транмер
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
22
Cameron Gardner
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
1-1-1-1-5
5
Дэвис
22
Норман
8
Финли
18
Моррис
32
4
23
22
11
3-2-3-1-1
1
17
24
21
5
33
Хам
8
16
Эйнли
25
14
Баррингтон
32
Роуз
22
24
24
22
11
21
21
11
18
Моррис
18
18
18
Моррис
32
32
32
32
16
Эйнли
24
Касс
24
Касс
16
Эйнли
14
Баррингтон
20
20
14
Баррингтон
25
22
22
25
Остались в запасе
Транмер
Гримсби Таун
4
Брэд Уокер
ОП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
4
Брэд Уокер
ОП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Транмер - Гримсби Таун
6
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
8
Офсайды
2
1
Количество передач
402
300
Сейвы
0
3
Точность передач %
74
65
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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