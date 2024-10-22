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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Порт Вейл
Хэрроджейт - Порт Вейл: обзор матча 22 октября 2024
Хэрроджейт
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Порт Вейл
54'
R. Paton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Порт Вейл
89'
Желтая карточка
B. Cover
Замена
J. Falkingham
️️️️
D. Cornelius
85'
Замена
Z. Asare
️️️️
T. Sims
85'
78'
Желтая карточка
Р. Кертис
74'
Замена
B. Cover
️️️️
К. Грант
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
J. Daly
69'
66'
Замена
Д. Стокли
️️️️
R. Paton
66'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Л. Толай
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Muldoon
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
R. Paton
Желтая карточка
Я. Мун
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
11
Ронан Кертис
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
9
Лорент Толай
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
28
Brandon Cover
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
3-1-1-2-3
1
14
2
О'Коннор
4
Мун
14
Фолдс
10
22
Дули
21
Тэйлор
18
8
11
2-1-3-4
1
Рипли
44
15
Дебра
10
Санг
11
Кертис
8
Грант
8
Гэррити
5
18
99
9
Толай
14
2
2
14
18
12
Фоларин
12
Фоларин
18
8
44
44
8
11
10
10
11
8
Грант
28
28
8
Грант
99
9
Стокли
9
Стокли
99
9
Толай
29
Хакфорд
29
Хакфорд
9
Толай
Остались в запасе
Хэрроджейт
Порт Вейл
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Хэрроджейт - Порт Вейл
1
2
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
247
620
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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