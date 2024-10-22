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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти: обзор матча 22 октября 2024
Гиллинхэм
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ньюпорт Каунти
16'
M. Baker
33'
K. Hudlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
81'
Замена
M. Spellman
️️️️
Э. Дрисколл-Гленнон
Замена
J. Wakeling
️️️️
C. Masterson
75'
65'
Замена
C. Antwi
️️️️
J. Miley
Замена
O. Hawkins
️️️️
T. Dieng
63'
Замена
J. Gbode
️️️️
Д. Нолан
62'
Замена
S. Ogie
️️️️
M. Clark
62'
60'
Замена
K. Evans
️️️️
Б. Камва
60'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
K. Hudlin
49'
Желтая карточка
K. Jameson
46'
Замена
K. Whitmore
️️️️
Б. Моррис
Желтая карточка
E. Coleman
36'
33'
ГОЛ! 0:2!
K. Hudlin
Пас отдал
Б. Камва
24'
Желтая карточка
C. Brennan
Замена
Д. Уильямс
️️️️
G. Lapslie
21'
Желтая карточка
M. Clark
16'
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Baker
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
6
Ethan Coleman
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
16
Jamie Miley
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
21
Euan Williams
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
14
Kai Whitmore
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
3-3-2-2
25
Тернер
5
Эмер
23
3
6
32
17
7
Нолан
33
Хаттон
18
5
2-1-2-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
24
Уайлдиг
16
25
2
6
23
10
Камва
32
10
Уильямс
10
Уильямс
32
7
Нолан
27
27
7
Нолан
23
24
24
23
5
12
12
5
3
22
22
3
8
Моррис
14
14
8
Моррис
16
17
17
16
10
Камва
7
7
10
Камва
3
Дрисколл-Гленнон
21
21
3
Дрисколл-Гленнон
25
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
25
Остались в запасе
Гиллинхэм
Ньюпорт Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
21
Euan Williams
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
21
Euan Williams
ЦП
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
483
226
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
50
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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