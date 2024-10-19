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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Донкастер Роверс
Суиндон Таун - Донкастер Роверс: обзор матча 19 октября 2024
Суиндон Таун
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
75'
Г. Смит
58'
J. Olowu
90+4'
Д. Айронсайд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Донкастер Роверс
Желтая карточка
M. Freckleton
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Айронсайд
85'
Замена
J. Maxwell
️️️️
H. Clifton
85'
Замена
J. Sterry
️️️️
J. Gibson
80'
Замена
B. Close
️️️️
P. Kelly
77'
Желтая карточка
P. Kelly
ГОЛ! 1:1!
Г. Смит
75'
72'
Замена
K. Hurst
️️️️
Б. Шарп
Замена
К. Тшиманга
️️️️
J. Cotterill
65'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
O. Clarke
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
J. Olowu
Пас отдал
L. Molyneux
51'
Желтая карточка
Б. Шарп
Замена
R. Longelo
️️️️
Д. Кокс
46'
Замена
Г. Смит
️️️️
P. Glatzel
46'
Желтая карточка
D. Butterworth
38'
Желтая карточка
O. Clarke
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
33
Joel McGregor
ЦП
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Patrick Kelly
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
10
Rosaire Longelo
ЦП
23
Ryan Delaney
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Донкастер Роверс
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-4-3
27
Кокс
22
Собовале
3
12
Райт
33
18
Килкенни
30
8
9
14
12
2-2-5
28
Шарман-Лоу
5
6
15
22
9
Айронсайд
4
43
8
14
27
Кокс
10
10
27
Кокс
8
10
10
8
30
20
Тшиманга
20
Тшиманга
30
9
10
Смит
10
Смит
9
14
2
2
14
15
3
3
15
14
Шарп
21
21
14
Шарп
22
33
33
22
Остались в запасе
Суиндон Таун
Донкастер Роверс
1
Jack Bycroft
ВР
23
Ryan Delaney
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
1
Jack Bycroft
ВР
23
Ryan Delaney
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Остались в запасе
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Суиндон Таун - Донкастер Роверс
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
9
15
Офсайды
0
3
Количество передач
389
293
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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