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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Челтенхэм
Колчестер Юнайтед - Челтенхэм: обзор матча 19 октября 2024
Колчестер Юнайтед
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Челтенхэм
27'
Л. Тэйлор
5'
J. Thomas
45+2'
J. Thomas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Челтенхэм
90'
Желтая карточка
J. Day
89'
Замена
T. Pett
️️️️
L. Kinsella
72'
Замена
Д. Колуилл
️️️️
J. Thomas
72'
Замена
I. Bakare
️️️️
Л. Пэйн
72'
Замена
L. Dulson
️️️️
Д. Миллер
Желтая карточка
Э. Яндоло
71'
Замена
J. McDonnell
️️️️
А. Вудъярд
68'
Замена
M. Egbo
️️️️
Р. Хант
68'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
А. Рид
60'
Замена
А. Доннелли
️️️️
F. Kelleher
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
J. Thomas
45'
Замена
Л. Лэйнг
️️️️
S. Bennett
Замена
Т. Хоппер
️️️️
С. Товид
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тэйлор
Пас отдал
С. Товид
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
J. Thomas
Пас отдал
E. Archer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
7
Ethon Archer
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
6
Luke Young
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
18
Jamie McDonnell
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
4
Tom Pett
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
4-3-3
1
Мейси
3
Яндоло
4
6
Фланаган
2
Хант
10
30
Вудъярд
16
Рид
33
Тэйлор
34
Товид
11
Гордон
4-3-4
27
Пэйн
5
25
Сохна
6
Стаббс
7
19
6
10
Миллер
4
17
1
4
6
Доннелли
6
Доннелли
4
30
Вудъярд
18
18
30
Вудъярд
16
Рид
7
Андерсон
7
Андерсон
16
Рид
34
Товид
14
Хоппер
14
Хоппер
34
Товид
2
Хант
18
18
2
Хант
17
5
Лэйнг
5
Лэйнг
17
27
Пэйн
18
18
27
Пэйн
19
27
Колуилл
27
Колуилл
19
4
4
4
4
10
Миллер
14
14
10
Миллер
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Челтенхэм
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
12
Райан Боумен
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
Остались в запасе
12
Райан Боумен
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Челтенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
474
230
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
48
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
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1
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5
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2019.12.19 00:52
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