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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Гиллинхэм
Брэдфорд Сити - Гиллинхэм: обзор матча 19 октября 2024
Брэдфорд Сити
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Гиллинхэм
38'
N. Byrne
45+3'
J. Shepherd
11'
J. Clarke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Гиллинхэм
Желтая карточка
B. Pointon
83'
Желтая карточка
B. Halliday
82'
81'
Замена
E. Williams
️️️️
T. Dieng
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Кавана
81'
Замена
V. Oliver
️️️️
Э. Кук
80'
Замена
К. Эванс
️️️️
К. Одуор
80'
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
E. Coleman
77'
Замена
Д. Нолан
️️️️
J. Clarke
73'
Замена
J. Wakeling
️️️️
J. Gbode
72'
Замена
M. Wyllie
️️️️
O. Hawkins
Желтая карточка
N. Byrne
70'
Замена
B. Pointon
️️️️
Д. Уокер
67'
Желтая карточка
J. Shepherd
61'
45'
+4
Желтая карточка
E. Coleman
ГОЛ! 2:1!
J. Shepherd
45'
+3
42'
Желтая карточка
M. Clark
ГОЛ! 1:1!
N. Byrne
Пас отдал
Д. Уокер
38'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
T. Wright
33'
24'
Желтая карточка
J. Clarke
Желтая карточка
T. Wright
24'
22'
Желтая карточка
T. Dieng
11'
ГОЛ! 0:1!
J. Clarke
Пас отдал
T. Dieng
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Брэдфорд Сити
20
Paul Huntington
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
21
Euan Williams
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
4-1-1-4
24
29
Одуор
5
12
3
Диабате
21
Смолвуд
7
Уокер
2
10
Кавана
39
Кук
17
3-4-1-2
25
Тернер
5
Эмер
23
3
32
27
6
17
33
Хаттон
12
5
29
Одуор
30
Эванс
30
Эванс
29
Одуор
17
12
Ричардс
12
Ричардс
17
39
Кук
11
11
39
Кук
7
Уокер
23
23
7
Уокер
10
Кавана
29
Смит
29
Смит
10
Кавана
6
10
Уильямс
10
Уильямс
6
5
21
21
5
17
7
Нолан
7
Нолан
17
12
18
18
12
27
24
24
27
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Гиллинхэм
20
Paul Huntington
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
20
Paul Huntington
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Брэдфорд Сити - Гиллинхэм
5
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
361
406
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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