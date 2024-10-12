Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Брэдфорд Сити
Транмер - Брэдфорд Сити: обзор матча 12 октября 2024
Транмер
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
23'
Э. Кук
72'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Брэдфорд Сити
90'
+5
Желтая карточка
J. Benn
90'
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
84'
Замена
P. Huntington
️️️️
T. Wright
Замена
S. Taylor
️️️️
J. Turnbull
84'
84'
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Уокер
Замена
R. Hendry
️️️️
К. Моррис
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кук
Пас отдал
К. Кавана
Желтая карточка
К. Моррис
62'
55'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
J. Shepherd
Замена
C. Jennings
️️️️
К. Мерри
46'
Замена
С. Финли
️️️️
K. Dennis
46'
Замена
H. Saunders
️️️️
Z. Bradshaw
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Уокер
39'
Желтая карточка
Ш. Диабате
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кук
Пас отдал
Ш. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
ОП
16
Крис Мерри
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Транмер
24
Regan Hendry
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Брэдфорд Сити
20
Paul Huntington
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2-2-1-1-5
5
Дэвис
22
4
Уокер
22
Норман
16
Мерри
18
Моррис
9
4
22
11
1
3-2-1-1-3
24
5
27
3
Диабате
12
29
Одуор
21
Смолвуд
7
Уокер
17
39
Кук
10
Кавана
18
Моррис
24
24
18
Моррис
9
8
Финли
8
Финли
9
22
32
32
22
4
32
32
4
16
Мерри
18
18
16
Мерри
17
20
20
17
7
Уокер
30
Эванс
30
Эванс
7
Уокер
5
12
Ричардс
12
Ричардс
5
29
Одуор
23
23
29
Одуор
Остались в запасе
Транмер
Брэдфорд Сити
13
Joe Murphy
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Транмер - Брэдфорд Сити
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
456
310
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Новости команд
Все
Транмер
Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+