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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Аккрингтон Стэнли
Гиллинхэм - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 12 октября 2024
Гиллинхэм
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
49'
А. Литтл
60'
Б. Вудс
90+4'
Д. Костеллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Аккрингтон Стэнли
90'
+6
Замена
A. Henderson
️️️️
Д. Костеллоу
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Костеллоу
Пас отдал
Б. Вудс
90'
Желтая карточка
Z. Awe
Желтая карточка
А. Литтл
89'
85'
Желтая карточка
Т. Уолтон
Замена
O. Hawkins
️️️️
E. Coleman
81'
Замена
G. Lapslie
️️️️
M. Wyllie
72'
Замена
L. Ashby-Hammond
️️️️
Г. Моррис
72'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Нолан
72'
67'
Замена
Т. Уолтон
️️️️
J. Knowles
66'
Желтая карточка
D. Love
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Вудс
Пас отдал
Ш. Уалли
Замена
J. Gbode
️️️️
J. Clarke
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Литтл
49'
34'
Замена
L. Coyle
️️️️
S. Conneely
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
6
Ethan Coleman
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Аккрингтон Стэнли
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
7
Шоун Уалли
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
2-3-2-3
1
Моррис
5
Эмер
3
6
8
Литтл
17
7
Нолан
33
Хаттон
20
Невитт
22
18
3-3-1-4
14
3
24
Бэтти
7
Уалли
28
16
Вудс
11
Костеллоу
11
5
2
31
1
Моррис
26
26
1
Моррис
7
Нолан
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Нолан
18
32
32
18
17
27
27
17
6
12
12
6
11
Костеллоу
10
10
11
Костеллоу
28
6
6
28
11
23
Уолтон
23
Уолтон
11
Остались в запасе
Гиллинхэм
Аккрингтон Стэнли
24
Jacob Wakeling
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Michael Kelly
ВР
39
Josh Woods
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
24
Jacob Wakeling
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
39
Josh Woods
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Гиллинхэм - Аккрингтон Стэнли
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
17
Офсайды
0
4
Количество передач
394
277
Сейвы
5
1
Точность передач %
62
53
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Гиллинхэм
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
1
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2020.01.28 07:44
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