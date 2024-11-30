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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Колчестер Юнайтед
Флитвуд - Колчестер Юнайтед: обзор матча 30 ноября 2024
Флитвуд
30.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Колчестер Юнайтед
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хант
77'
Замена
Р. Брум
️️️️
R. Coughlan
77'
76'
Замена
O. Thorn
️️️️
О. Эдвардс
71'
Желтая карточка
М. Мейси
Желтая карточка
Л. Шоу
69'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Мэйор
67'
Желтая карточка
Д. Мэйор
61'
45'
+1
Замена
F. Kelleher
️️️️
B. Goodliffe
29'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Г. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Ryan Graydon
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
24
Мэтти Виртю
(К)
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
10
Jack Payne
(К)
ЦП
18
Jamie McDonnell
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
34
Самсон Товид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Флитвуд
6
Рис Беннет
ЦЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
27
Oscar Thorn
ЦФ
3-2-4-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
5
4
Болтон
21
Хант
29
Шоу
19
10
Хелм
24
Виртю
10
Мэйор
19
3-3-2-2
1
Мейси
6
Доннелли
5
3
Яндоло
10
18
16
Рид
7
Андерсон
11
Эдвардс
18
34
Товид
19
14
Брум
14
Брум
19
21
Хант
44
Паттерсон
44
Паттерсон
21
Хант
10
Мэйор
23
Харрат
23
Харрат
10
Мэйор
5
4
4
5
7
Андерсон
11
Гордон
11
Гордон
7
Андерсон
11
Эдвардс
27
27
11
Эдвардс
Остались в запасе
Флитвуд
Колчестер Юнайтед
6
Рис Беннет
ЦЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Tom Smith
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
6
Рис Беннет
ЦЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Флитвуд - Колчестер Юнайтед
2
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
306
485
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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