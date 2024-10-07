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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти: обзор матча 07 октября 2024
Брэдфорд Сити
07.10.2024, понедельник, 22:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
39'
Э. Кук
75'
Д. Уокер
85'
B. Pointon
65'
K. Hudlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Уокер
90'
Желтая карточка
J. Shepherd
89'
86'
Замена
M. Spellman
️️️️
Б. Камва
ГОЛ! 3:1!
B. Pointon
Пас отдал
J. Benn
85'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
N. Byrne
82'
76'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
K. Hudlin
ГОЛ! 2:1!
Д. Уокер
Пас отдал
B. Pointon
75'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Кавана
69'
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
69'
68'
Желтая карточка
K. Hudlin
65'
ГОЛ! 1:1!
K. Hudlin
Пас отдал
K. Evans
62'
Замена
C. Antwi
️️️️
N. Mawene
ГОЛ! 1:0!
Э. Кук
Пас отдал
J. Benn
39'
Желтая карточка
N. Byrne
35'
23'
Желтая карточка
N. Townsend
20'
Желтая карточка
Э. Дрисколл-Гленнон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Ньюпорт Каунти
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Брэдфорд Сити
30
Корри Эванс
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
2
Brad Halliday
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
10
Oliver Greaves
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
3-2-1-1-3
24
12
5
27
29
Одуор
3
Диабате
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
10
Кавана
17
1-1-2-5
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
24
Уайлдиг
7
10
Камва
7
2
23
6
7
Уокер
30
Эванс
30
Эванс
7
Уокер
12
12
Ричардс
12
Ричардс
12
10
Кавана
29
Смит
29
Смит
10
Кавана
29
Одуор
23
23
29
Одуор
7
17
17
7
25
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
25
10
Камва
21
21
10
Камва
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Ньюпорт Каунти
2
Brad Halliday
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
10
Oliver Greaves
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
2
Brad Halliday
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
10
Oliver Greaves
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
2
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
11
Офсайды
3
3
Количество передач
375
372
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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